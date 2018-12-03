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ضبط طالبة خلال تهريبها مخدرات لمحبوس بوادى النطرون بالبحيرة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:33 ص
ضبط طالبة خلال تهريبها مخدرات لمحبوس بوادى النطرون بالبحيرة هيروين - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكن ضباط مركز شرطة وادى النطرون من ضبط " ه ا ف " 20 سنة طالبة ومقيمة بمدينة وادى النطرون، وبحوزتها 5 لفافات لمخدر الهيروين و 5 قطع صغيرة لمخدر الحشيش، حال محاولتها تهريبها بالأطعمة للمتهم "م ا ا " 22 سنة عاطل، ومقيم بذات العنوان المحبوس إحتياطياً على ذمة قضيه جنايات المركز مخدرات، وذلك أثناء مباشرتهم أعمال تفتيش زيارة المحبوسين بالمركز. 

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها للمتهم المذكور بمحبسه، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


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