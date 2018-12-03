video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:54 ص
ضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالغربية حمله امنية-ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 قطع سلاح فرد خرطوش وضبط 280 جرام حشيش 50 جرام هيروين وضبط  13 قطعة سلاح أبيض، وضبط 12 عنصر اجرامى، كما تمكنت من ضبط 64 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 182 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 35 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وإزالة 33 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وتحصيل 85 غرامة فورية وتحرير 4 محاضر مبانى بدون ترخيص.

بالإضافة إلى تلقى 5 بلاغات حريق متنوع وتحرير 10 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق و2 بلاغ إنقاذ برى سقوط اجزاء من بلكونة وبلاغ كسر ماسورة غاز، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة ربة منزل وطالبة بالتسمم الغذائى لتناولهما طعام ملوث بالبحيرة

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

اخبارالحوادث

مديرية امن الغربية

مدير امن الغربية

مدير مباحث المديرية




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة