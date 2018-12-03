ضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 قطع سلاح فرد خرطوش وضبط 280 جرام حشيش 50 جرام هيروين وضبط 13 قطعة سلاح أبيض، وضبط 12 عنصر اجرامى، كما تمكنت من ضبط 64 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 182 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 35 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وإزالة 33 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وتحصيل 85 غرامة فورية وتحرير 4 محاضر مبانى بدون ترخيص.

بالإضافة إلى تلقى 5 بلاغات حريق متنوع وتحرير 10 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق و2 بلاغ إنقاذ برى سقوط اجزاء من بلكونة وبلاغ كسر ماسورة غاز، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.