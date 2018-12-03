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صور.. غرق شوارع وسط الإسكندرية بالأمطار.. والأهالى: المياه فى مداخل البيوت

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:41 م
صور.. غرق شوارع وسط الإسكندرية بالأمطار.. والأهالى: المياه فى مداخل البيوت غرق شوارع حى وسط بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شهدت منطقة وسط الإسكندرية، غرق بعض الشوارع بمياه الأمطار وإرتفاع منسوب المياه بها، وذلك بعد أن شهدت الإسكندرية هطول أمطار غزيرة على نواحى متفرقة من المحافظة .

وقد شهدت منطقة الإبراهيمية التابعة لحى وسط، غرق عدد من الشوارع الرئيسية.

وطالب الأهالى الاهتمام بالشوارع الجانبية والداخلية بمنطقة الحضرة الجديدة وشارع الشريف وشارع التوحيد وشارع مستشفى النزهة.

وأكد الأهالى فى شكوى لغرفة عمليات المحافظة، أن المياه وصلت إلى مداخل العمارات وأصيبت الشوارع الجانبية  بشلل مرورى وإعاقة حركة المارة.

 

غرق شوارع وسط الاسكندرية بمياه الأمطار (1)
غرق شوارع وسط الاسكندرية بمياه الأمطار

 

غرق شوارع وسط الاسكندرية بمياه الأمطار (2)
غرق شوارع وسط الاسكندرية بمياه الأمطار

 

غرق شوارع وسط الاسكندرية بمياه الأمطار (3)
غرق شوارع وسط الاسكندرية بمياه الأمطار

 


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