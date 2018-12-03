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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:47 م
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صور.. روسيا تطلق صاروخ سويوز فى رحلة إلى محطة الفضاء الدولية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:03 م
صور.. روسيا تطلق صاروخ سويوز فى رحلة إلى محطة الفضاء الدولية صاروخ - أرشيفية
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انطلق صاروخ روسى الصنع من طراز سويوز من قاعدة بايكونور فى كازاخستان اليوم الاثنين وعلى متنه طاقم من ثلاثة أفراد ليبدأ أول رحلة مأهولة لمحطة الفضاء الدولية منذ فشل مهمة بعد انطلاق الصاروخ فى أكتوبر بسبب عطل.

اطلاق صاروخ روسى
اطلاق صاروخ روسى

 

وانطلق الصاروخ سويوز إم.إس-11 اليوم وعلى متنه رائد الفضاء الروسى أوليج كونونينكو ورائدة الفضاء آن مكلين من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ورائد الفضاء ديفيد سان-جاك من وكالة الفضاء الكندية.

الصارخ الروسى فى لحظة انطلاقه
الصارخ الروسى فى لحظة انطلاقه
الصاروخ الروسى يغوص فى أعماق الفضاء
الصاروخ الروسى يغوص فى أعماق الفضاء
الصاروخ الروسى
الصاروخ الروسى
الصاروخ انطلق من كازاخستان
الصاروخ انطلق من كازاخستان
الصاروخ فى طريقه إلى محطة الفضاء الدولية
الصاروخ فى طريقه إلى محطة الفضاء الدولية
لحظة انطلاق الصاروخ الروسى
لحظة انطلاق الصاروخ الروسى

 

 


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وكالة الفضاء الدولية

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