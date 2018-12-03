صور .. حى العمرانية يغلق مركز للدروس الخصوصية

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى العمرانية بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حملة مكبرة ، أسفرت عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية و جيم غير مرخص بالعقار ب 103 ترعة الزمر .

الحملة جاءت تحت اشراف اللواء الدكتور خالد عصر ، رئيس حي العمرانية والمهندس طه عبد الصادق ، نائب رئيس الحي ، و محمد سعيد ، مساعد رئيس الحي ، و معتز مسعود ، مدير اشغالات العمرانية و عبد المنعم عبد الصمد ، مدير متابعة العمرانية ورخص المحلات والبيئة والإعلانات ومجموعة من رجال الاشغالات والمتابعة بالحي وشرطة المرافق بحي العمرانية تحت اشراف النقيب بدوي السوهاجي ، قائد شرطة المرافق بحي العمرانية ،والنقيب محمود عبد المنعم من شرطة المرافق بحي العمرانية