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صور .. حى العمرانية يغلق مركز للدروس الخصوصية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:25 م
صور .. حى العمرانية يغلق مركز للدروس الخصوصية غلق مركز للدروس الخصوصية بالعمرانية
كتب سيد الخلفاوى
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نفذت الأجهزة التنفيذية بحى العمرانية بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حملة مكبرة ، أسفرت عن  غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية و جيم غير مرخص بالعقار ب 103 ترعة الزمر  .
 
الحملة جاءت تحت اشراف اللواء الدكتور خالد عصر  ،  رئيس حي العمرانية والمهندس طه عبد الصادق  ، نائب رئيس الحي ،  و محمد سعيد ،  مساعد رئيس الحي ،  و معتز مسعود ،  مدير اشغالات العمرانية و عبد المنعم عبد الصمد ، مدير متابعة العمرانية ورخص المحلات والبيئة والإعلانات ومجموعة من رجال الاشغالات والمتابعة بالحي وشرطة المرافق بحي العمرانية تحت اشراف النقيب بدوي السوهاجي ، قائد شرطة المرافق بحي العمرانية  ،والنقيب محمود عبد المنعم من شرطة المرافق بحي العمرانية
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