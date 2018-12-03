صور.. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون وإعادة الإنضباط بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 41 متهما بحوزتهم 1990 جرام حشيش و175 جرام هيروين و1156 قرص مخدر و850 جرام من مخدر الاستروكس فى حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش وعدد من الطلقات.

وشنت مديرية أمن الجيزة، حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت عن ضبط 9 بائعين متجولين وتنفيذ 15 حكما قضائيا، بالإضافة إلى إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين، وحرر ضباط مباحث التموين بالجيزة 60 قضية تموينية.

وواصل ضباط شرطة المرافق، حملات إعادة الانضباط للميادين والشوارع، ورفع وإزالة العديد من الإشغالات بميدان الجيزة والعمرانية و6 أكتوبر وبولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.