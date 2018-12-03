صور.. تحديد 3 ألوان لدهان وتطوير وإعادة تخطيط ميادين وشوارع أسيوط

أسيوط ضحا صالح

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه تم تحديد 3 ألوان مستمدة من الطبيعة (البيج ، الأخضر ، الأزرق الفاتح) لتكون الألوان الرسمية لأسيوط على أن يتم دهان بها محاور المحافظة المختلفة ليكون كل محور بلون مؤكدا على مواصلة العمل فى تنفيذ خطة تطوير وإعادة تخطيط ميادين مراكز وقرى المحافظة مرورياً وهندسياً وجمالياً وإبراز الشكل الجمالى الذى يليق بعاصمة الصعيد ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة ميادين مراكز وقرى المحافظة وشوارعها الرئيسية.

وأضاف محافظ أسيوط إنه سيتم دهان "الأسوار ، المظلات ، المقاعد ، البروجولات ، الأعمدة الكهربائية" بهذه الألوان موضحاً إنه تم اختيار اللون البيج لدلالته على الظهير الصحراوى والجبال التى تحيط بالمحافظة من الجانبين، واللون الأخضر نظراً لتمتع المحافظة بمساحات زراعية كبيرة ، واللون الأزرق الفاتح مشتق من لون السماء الصافية، لافتاً إلى أن عمليات التطوير التى تتم بشوارع وميادين المحافظة تأتى طبقاً لرؤية وإشراف من لجنة التطوير والتجميل التى تم تشكيلها خلال الأيام الماضية وتضم فى عضويتها أساتذة كليات الهندسة والتربية النوعية والفنون الجميلة ونقيب المهندسين والمرور ورؤساء الأحياء.

وأوضح المحافظ إنه سيتم إعادة دهان الأعمدة الكهربائية وتنظيف زجاج الكشافات وإنارتها ودهان البلدورات وتشجير وتهذيب الأشجار وإعادة تأهيل المقاعد والبرجولات والمظلات الخشبية وغسل الأرصفة مشيراً إلى مشاركة طلاب مدارس التعليم الفنى وشباب جامعتى أسيوط والأزهر والاستفادة من قدراتهم ومواهبهم فى عودة الوجه الحضارى المميز للمحافظة كعاصمة للصعيد مشيراً إلى أعمال التطوير الجارية بميدان المستشار ممتاز نصار أمام نادى القضاة بحى الوليدية.

على جانب آخر أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عند البدء فى تطوير وتوسعة سوق الباعة الجائلين بشارع التحكم المركزى بمنطقة الحمراء بحى شرق مدينة أسيوط بالتعاون مع الغرفة التجارية فضلًا عن إعادة تخطيط المنطقة المحيطة والتى تعانى من الزحام الشديد بسبب كثرة تواجد الباعة الجائلين أمام السوق وخارجه مما يتسبب فى إعاقة حركة المرور بالمنطقة والشوارع المحيطة به.

جاء ذلك خلال جولته لتفقد السوق والمنطقة المحيطة به للبدء فى أعمال التطوير والتوسعة لاستيعاب أكبر قدر من الباعة الجائلين التى تشغل الشوارع والأماكن الهامة والحيوية مثل شارع رياض والقيسارية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين أنه فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الإشغالات وتوفير أماكن بديلة ولائقة للباعة الجائلين والتأكيد على المظهر الحضارى للمدينة سيتم تطوير سوق الباعة الجائلين بالحمراء، حيث تلاحظ أن هناك عدد كبير من المحال لم تستغل حتى الآن فضلًا عن قيام بعض الباعة بغلق محلاتهم بالسوق أو استخدامه للتخزين والتشوين وفرشهم خارج السوق بالشوارع مما استدعى الأمر إلى وضع خطة لتطوير وتوسعة السوق لاستيعاب عد أكبر من الباعة الجائلين والقضاء على انتشارهم العشوائى وليكون بديلاً عن الأماكن التى كان يشغلها الباعة الجائلين بالشوارع والميادين خاصة شارع رياض والقيسارية مؤكدا على مواصلة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط ورفع أى إشغالات تعوق المارة وتؤثر على تحركاتهم وتتعدى على حرم الطريق وتسبب اختناقات مرورية.

وطالب المحافظ الغرفة التجارية بوضع تصور كامل لتطوير السوق وتجهيزه بالشكل الحضارى اللائق وتلافى السلبيات حتى يتحقق الهدف من انشائه مشددًا على عدم السماح قطعيًا بتواجد أى بائع خارج نطاق السوق فور تطويره كذلك إعادة رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق لتحسين الخدمات لمرتادى السوق من المواطنين.



اختيار 3 ألوان لدهان محاور المحافظة المختلفة (2)



اختيار 3 ألوان لدهان محاور المحافظة المختلفة (3)



اختيار 3 ألوان لدهان محاور المحافظة المختلفة (6)



اختيار 3 ألوان لدهان محاور المحافظة المختلفة (10)



اختيار 3 ألوان لدهان محاور المحافظة المختلفة (13)



اختيار 3 ألوان لدهان محاور المحافظة المختلفة (16)



اختيار 3 ألوان لدهان محاور المحافظة المختلفة (17)



سوق الباعة الجائلين بالحمراء (1)



سوق الباعة الجائلين بالحمراء (3)



سوق الباعة الجائلين بالحمراء (5)



سوق الباعة الجائلين بالحمراء (11)