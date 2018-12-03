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"صحة جنوب سيناء": الكشف على 4338 حالة مرضية مختلفة بمستشفى نويبع المركزى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:13 ص
"صحة جنوب سيناء": الكشف على 4338 حالة مرضية مختلفة بمستشفى نويبع المركزى الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن مستشفى نويبع المركزى إستقبلت ٤٣٣٨ حالة مرضية مختلفة خلال شهر نوفمبر لعام ٢٠١٨.

وأضاف أبوهاشم فى تصريحات له اليوم، إنه تم توقيع الكشف الطبى على ٢٧١٢ حالة مرضية وصرف العلاج اللازم لهم بقسم العيادات الخارجية.

كما تم إستقبالت المستشفى ٨١٥ حالة طارئة وتقديم كافة الخدمات الطبية العاجلة والطارئة تجاههم بقسم اﻹستقبال والطوارئ .

كما تم حجز ٣٢ حالة مرضية متنوعة بالقسم الداخلى، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والتمريضية وإجراء كافة الفحوصات من تحاليل وأشاعات وصرف العلاج اللازم لهم .

كما تم عمل اللازم نحو إجراء ٢٤ عملية مختلفة بقسم العمليات مابين جراحات وعمليات عظام ونساء، وإستقبال ٧٥٣ حالة بقسمى المعمل واﻷشعة ﻹجراء التحاليل الطبية وإجراء اﻷشعات اللازمة للمساعدة فى تشخيص الحالات المرضية.

 


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