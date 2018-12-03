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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:39 م
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شكاوى لعملاء بريطانيين ضد شركة "إخوان موافى" المشبوهة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:34 م
شكاوى لعملاء بريطانيين ضد شركة "إخوان موافى" المشبوهة جانب من الشكاوى ضد إخوان موافى
كتب – أحمد علوى
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كشف موقع Complaintshub البريطانى المتخصص فى نشر شكاوى العملاء ،  شكاوى عدد من العملاء فى بريطانيا، بسبب تعرضهم للنصب من شركة "إخوان موافى" التى يترأسها رجل الأعمال المصرى طارق موافى.

 

وقال أحد العملاء : "أشريت دراجة سيئة لابنى فى عيد الميلاد ومثلكم جميعا، تلقيت نفس رسائل البريد الإلكترونى المليئة بالوعود الكاذبة ،  بعد الاتصال بهيئة المعايير التجارية، عرفت الآن أن هذه الشركة تدار من قبل عائلة مصرية باسم "MOWAFIS". أقترح عليكم البحث على "جوجل" حول هذا الاسم لقراءة بعض الأمور المثيرة جدا".

وأضاف مقدم الشكوى ، "سؤالى هو كيف بعد كل ما حدث فى 2006، تستطيع هذه العائلة التجارة مجددا، وكيف يمكن للمتلاعبين بالعمل كوكيل لهم؟ علمت من هيئة معايير التجارة ،  أن هناك تحقيق مستمر ولكن يتم تشغيل موقع DIRTBIKES من قبل ISLE OF MAN وهيئة التجارة ليس لها اختصاص هنا".

 

 

 

 


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طارق موافى

اخوان موافى

نصب

رجل اعمال




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