شرطة نيويورك تعثر على زوجين فقدا خاتم زواجهما فى مترو أنفاق تايمز سكوير

نيويورك (رويترز)

تمكنت الشرطة فى مدينة نيويورك، يوم الأحد من الوصول إلى سائحين بريطانيين متزوجين حديثا، انتشرت قصتهما بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بعد سقوط خاتم زواجهما فى شبكة تهوية خاصة بمترو أنفاق تايمز سكوير.

وبثت إدارة شرطة نيويورك مقطعا مصورا للواقعة على تويتر، وأعيد بث هذا المقطع أكثر من 20 ألف مرة كما تصدر عناوين الأخبار وتمكنت من الوصول إلى الزوجين اللذين اضطرا للعودة إلى بريطانيا.

وقالت شرطة نيويورك على تويتر يوم الأحد إن "الزوجين السعيدين(الآن) عادا إلى بلدهما ولكن بفضل ما قمتم به من إعادة التغريدات سمعا أننا نبحث عنهما، "نعد ترتيبات لإعادة الخاتم إليهما. تهانينا". وصورت كاميرات المراقبة الأمنية هذه الواقعة التى ظهر خلالها الزوجان يحاولان عبثا استعادة الخاتم.

وتمكن رجال شرطة نيويورك من استعادة وتنظيف الخاتم ولكنها لم تستطع العثور على الزوجين ولذلك وجهت هذا النداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إدارة شرطة نيويورك على تويتر يوم الأحد إلى جانب صورة للزوجين المبتسمين "نشكر تويتر. القضية أغلقت ..مع حب جون ودانييلا وإدارة شرطة نيويورك".

ويزور يوميا أكثر من 350 ألف شخص تايمز سكوير فى وسط مانهاتن والذى يُعرف باسم "ملتقى طرق العالم".