سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه داخل ميكروباص بالنزهة

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، أثناء استقلالهم سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة النزهة، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بلاغا من إثنين من المواطنين فى واقعتين منفصلتين بتعرضهما لواقعة سرقة بالإكراه، عقب استقلال سيارة أجرة "ميكروباص" بشارع جسر السويس بدائرة القسم .

من خلال التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة، وضبطهم أثناء إستقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة المتهم الأول" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعتين، وبحوزتهم الهاتفان المستولى عليهما، وتبين أنهما كل من "عبدالله.ح.ع" 33 سنة، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، ضُبط وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، و"محمود.و.أ" 21 سنة، سبق إتهامه فى قضية "سرقة"، وتم ضبط بحوزته (سلاح أبيض "سنجة")، و"محمود.ف.ع" 28 سنة، سبق إتهامه فى قضية "سرقة"، ضُبط وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"، و"محمود.ز" 31 سنة، سائق، سبق إتهامه فى قضية "سرقة" .

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعتين، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، عقب استقلالهم السيارة صحبتهم، كما تم بإرشادهم ضبط (25 هاتف محمول, 6 جهاز كمبيوتر "لاب توب", 9 قطع مشغولات فضية , مبلغ مالى) أقروا بأنها من متحصلات وقائع سرقة، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين, وإتهامهم بسرقتهما بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.