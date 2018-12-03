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سقوط سائق يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها فى الأميرية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:05 م
سقوط سائق يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها فى الأميرية اسلحة ومعدات التصنيع - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة الأميرية، بقصد الإتجار، وبحوزته أسلحة نارية ومعدات تصنيعها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، معلومات مفادها قيام "أشرف.ك.م" 47 سنة، "سائق"، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص" بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور تم استهدافه وضبطه أثناء تواجده بمسكنه، وعثر بداخله على "سلاح نارى" بندقية خرطوش محلى الصنع عيار12 مم، سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم،  2 طلقة من ذات العيار،  3 هيكل فرد خرطوش بدون ماسورة،  3ماسورة، 5 قطع ألومنيوم، هيكل بندقية صيد، 3 مقبض خشبى، سلاح أبيض، مطواة، وأدوات تصنيع.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية ،والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة التى باشرت التحقيق.


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