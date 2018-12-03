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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:59 م
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سعر اليورو اليوم الاثنين 3-12-2018 فى مصر

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:45 ص
سعر اليورو اليوم الاثنين 3-12-2018 فى مصر اليورو _ أرشيفية
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ننشر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 3-12-2018، ليسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 20.1 جنيه للشراء،و20.38 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.19 جنيه للشراء

20.34 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.11 جنيه للشراء

20.32 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.12 جنيه للشراء

20.33 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.18 جنيه للشراء

20.47 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.20  جنيه للشراء

20.43  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.33  جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.18 جنيه للشراء

20.39 جنيه للبيع


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