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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:26 ص
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سعر الدولار اليوم الاثنين 3-12-2018 فى مصر

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:09 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 3-12-2018 فى مصر دولار _ أرشيفية
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سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 3-12-2018، فى مصروفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك ننشر أسعارالدولار مقابل الجنيه المصرى

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى حالة من الاستقرار حيث سجل سعر العملة الأمريكية استقرارا بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


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