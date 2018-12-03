رئيس نيجيريا ينفى وفاته أو استبداله بشخص يشبهه

أبوجا (رويترز)

نفى الرئيس النيجيرى محمد بخارى، الأحد، مزاعم قالت إنه توفى وإن سودانيا شبيها له حل محله ليخرج عن صمته إزاء شائعة، تتداولها مواقع التواصل الاجتماعى منذ أشهر.

وقضى بخارى الذى يسعى لإعادة انتخابه فى فبراير 5 أشهر فى بريطانيا العام الماضى، حيث كان يعالج من مرض لم يتم الكشف عنه.

ومن بين الفرضيات التى انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، وتناقلها بعض ساسة المعارضة أن شبيها له من السودان يدعى جبريل حل محله، ولم يتم تقديم دليل على ذلك لكن التسجيلات المصورة المتعلقة بهذه المزاعم لا تزال تبث آلاف المرات على يوتيوب وفيسبوك.

وبسؤاله عن جبريل قال بخارى لنيجيريين فى بولندا حيث يحضر مؤتمرا هناك "أؤكد لكم إنه أنا. سأحتفل قريبا بعيد ميلادى السادس والسبعين وسأظل قويا".

وقال "الكثير من الناس كانوا يتمنون موتى أثناء تدهور حالتى الصحية" مضيفا أن من يروجون للشائعة "جهلة وليسوا متدينين"، ونشرت الرئاسة تصريحات بخارى فى بيان بالبريد الإلكترونى بعنوان "الرئيس بخارى يرد على مزاعم استنساخ".