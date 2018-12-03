رئيس مياه الشرب بالغربية: المشروعات الجديدة سيتم افتتاحها 30 يوينو المقبل

الغربية – مصطفى عادل

أكد المهندس عادل عطية ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، أن هناك العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف سيتم افتتاحها الفترة المقبلة، منها منها إحلال وتجديد محطة مياه الجلاء بطنطا، وهناك تجارب للتشغيل ويحتملأن تدخل الخدمة نهاية الشهر الجاري، وستخدم حى ثان طنطا وتقضى على الضغوط فى طنطا بالكامل بتكلفة 75مليون جنيه ضمن قرض الاتحاد الأوروبي.

وأضاف" عطية" أن هناك مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بطنطا بتكلفة 100مليون جنيه ومتوقع الانتهاء منها فى 30يونيو القادم، وزيادة طاقة محطة الملاحية من 1400 إلى 2000لتر/ثانية لزيادة كمية المياه بمركز ومدينة طنطا، ومسندة إلى شركة المقاولون العرب ومن المتوقع أن تدخل الخدمة فى 30يونيو القادم ، مؤكدا لـ"اليوم السابع" أن هناك أعمال تتم لرفع طاقة محطة مياه المحلة القديمة، ومتوقع أن تدخل الخدمة أيضا فى 30يونيو القادم بتكلفة 225مليون جنيه بتمويل من الاتحاد الأوروبى ، وهناك مشروعات صرف صحى بـ35قرية على مستوى المحافظة، تم الانتهاء من بعضها والبعض الأخر جارى العمل فيه

وأكد"عطية" أن هناك مشروع لخفض التلوث بمصرف " كوتشنر " بتمويل من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن هذا المشروع سيحل مشكلة محطة معالجة طنطا وبعض القرى التى تصب عليها، وبعض قرى سمنود وزفتى، مشيرا أنه سيتم توقيع الاتفاقيه الخاصة به خلال الفترة القليلة القادمة ، لافتا الى أن هناك خطة لإحلال وتجديد مايقرب من 30% من شبكات مياه الشربالقديمة بالمحافظة وهناك خطط سنوية لهذا الغرض

وبالنسبة لمشكلة فواتير المياه ، قال المهندس عادل عطية ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية ، إن هناك بعض المشكلات بسبب تقاعس بعض الموظفين عن أداء عملهم، وتم إيقاف عدد منهم عن العمل لتسببهم فى تراكم المديونيات على المواطنين، ولحل هذه المشكلة يتم تقسيط سدادالفواتيرالقديمة ، وبالنسبة مديونيات الشركة لدى المصالح الحكومية بلغت مايقرب من 50مليون جنيه ، وتم التوصل الى إجراء مقاصة مع وزارة المالية لسداد المديونيات .