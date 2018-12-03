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رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الجيزة حملات إزالة المباني المخالفة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:20 م
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الجيزة حملات إزالة المباني المخالفة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرين من محافظ الجيزة يرصدان عدد  الإزالات التي تمت على العقارات المخالفة في نطاق المحافظة، وذلك في ضوء متابعة توجيهاته بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع المباني المخالفةخلال اجتماعه الأخير مع مجلس المحافظين نهاية الشهر الماضي.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير الأول شمل عدد الإزالات التي تمت في نطاق محافظة الجيزة خلال الفترة من 1 / 9 / 2018 حتى 30 / 11 / 2018، حيث تضمن إزالة عدد 279 عمارة مخالفة لقيود الارتفاع معظمها على حرم الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وذلك في أحياء الدقي، وجنوب الجيزة، وبولاق الدكرور، والهرم، والعمرانية، وشمال الجيزة، والوراق، والعجوزة، كما أشار التقرير إلى إزالة 450 حالة، منها مخالفات لقيود الارتفاع على حرم الطريق الدائرى، في مراكز الصف، وأطفيح، والبدرشين، وأوسيم، وكرداسة، والواحات البحرية، والحوامدية، والعياط، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر.

وأضاف سعد أن التقرير الثاني الوارد من محافظ الجيزة اشتمل على عدد الازالات التي تمت يوم أمس على العقارات المخالفة، حيث تضمن التقرير 18 حالة مخالفة، تم إزالة بعضها بالكامل، فيما يجري إستكمال إزالة البعض الآخر، من بينها أحد العقارات بطريق كورنيش النيل الجديد بالوراق، وكذا إزالة آخر بطريق الكورنيش وصعود حفارعلى سطح أحد  العقارات لازالة المباني المخالفة، كما يتم استكمال ازالة عقار في ٦شارع سيد عليوة بالعمرانية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات بناء حديثة وإزالتها على الفور، فلن نسمح مرة أخرى بهذه الظواهر التي تخالف القانون وتتسبب في ظهور العشوائيات.

 

 

 

 

 


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