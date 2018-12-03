رئيس البورصة: تطبيق "الشورت سيلنج" خلال الربع الأول..وصانع السوق خلال أيام

كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز و عمرو مصطفى

أعلن محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تطبيق آلية "الشورت سيلنج" خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويجري حاليا وضع القواعد التفصيلية والإجراءات المتعلقة بالنظام وتضمن حق البائع والمشترى، كما أعلن عن إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيام.

وكشف فريد، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس اليوم الاثنين، عن انتهاء دراسة هيكلة بورصة النيل خلال شهر مايو أو يونيو المقبل لتحديد أفضل طريق لهيكلتها، مضيفا أن العام المقبل سيشهد إطلاق بورصة عقود مستقبلية وخيارات على الأوراق المالية.















































































































