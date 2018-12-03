حملة مشتركة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظتى كفر الشيخ والدقهلية

كتب محمد سليمان - شريف الديب

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تمت إزالة 933 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 226 فدانا و15 قيراطا، من بداية الحملة على مدار 7 أيام بداية من يوم الاثنين 26 وحتى 3 ديسمبر 2018 من أعمال الحملة المشتركة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم اليوم إزالة 35 حالة على مساحة (8 أفدنة و21 قيراطا) بقرى المرازقة، وميت الديبة، فضلاً عن مدينة قلين، بمركز قلين، كما تمت إزالة عدد 45 حالة بمساحة (4 أفدنة و9 قراريط) بمركز الحامول بقرى الطرفاية، والشراقوة، وزيدان، كوم الحجر، أبوسكين، البنا.

جاء ذلك خلال الحملة التى شهدها بمركزى قلين، الحامول، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعى بكفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، وبمشاركة اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن - حكمدار المديرية، اللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، المهندس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفر الشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية، موجهاً بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.



وعلى جانب آخر تمكنت الوحدة المحلية بقرية قبريط بتنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ، بالإزالة الفورية لمغسلة السيارات المخالفة بطريق منشأة قبريط، وذلك لاستخدامها مياه الشرب فى غسيل السيارات، مع تحصيل الغرامة الفورية من صاحب المغسلة.

وأكد محافظ كفر الشيخ تطبيق غرامة فورية قدرها 1000 جنيه ضد كل من يهدر مياه الشرب، سواء بالرش أمام المحال التجارية، أو غسيل المركبات، أو رش الأرصفة والممرات، بالإضافة إلى فرض غرامات إضافية طبقاً للقانون، وطبيعة كل مخالفة، وتكثيف الرقابة والمتابعة بالتعاون مع جهات الاختصاص، مشيرا إلى أن قطرة المياه تساوى حياة، فكيف نهدر مياه الشرب التى تكلف الدولة مبالغ طائلة فى معالجتها، ونسىء استخدامها، وسنواجه المخالفين بالقانون".

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قام أمس الأحد، بضبط مغسلة سيارات مخالفة على طريق منشأة قبريط بفوه، مكلفاً بتنفيذ للإزالة الفورية وتطبيق غرامة قدرها 3 آلاف جنيه ضد صاحب المغسلة، وتحصيل غرامة فورية من السيارات الموجودة بالمغسلة.

كما واصلت محافظة الدقهلية حملتها التى بدأت يوم 26 نوفمبر الماضى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى إطار الجولة الأولى التى تشمل جميع المحافظات المصرية وما زالت محافظة الدقهلية تحقق نجاحا باحتلالها المركز الأول على جميع المحافظات فى عدد التعديات التى تمت إزالتها والتى وصلت إلى 5147 حالة إزالة، وكذلك فى المساحة التى تمت إزالة التعديات من عليها والتى بلغت 416 فدانا و20 قيراطا وسبعة أسهم.

صرح بذلك الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وأضاف أن إجمالى الحالات التى تمت إزالة التعديات عليها من أراضى الائتمان الزراعى بلغ 4010 بينما بلغت الحالات التى تمت إزالة التعديات عليها من أراضى الإصلاح الزراعى 1137 حالة.

وقال شاروبيم: "لدينا إصرار على إزالة كل حالات التعدى واستعادة الأراضى المعتدى عليها والمملوكة للدولة"، وقال إن حرمة المال العام الذى نملكه جميعاً هى التى تفرض علينا استعادة الأراضى من المعتدين وكذلك المخالفين للاشتراطات التى تحددها الدولة فى التعامل مع الأراضى، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد .