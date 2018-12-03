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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:35 م
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حملة إزالة مكبرة للاشغالات بشارعى السوق والمركز بمدينة إدفو

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:55 م
حملة إزالة مكبرة للاشغالات بشارعى السوق والمركز بمدينة إدفو جانب من الحملة
أسوان - صلاح المسن
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واصل اليوم رؤساء المراكز والمدن تنفيذ توجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالنزول للشارع والعمل على إعادة الإنضباط داخل الأسواق شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق المدينة. 
 
وصرح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة إدفو بأن جهود الحملة أسفرت عن تنفيذ 78 حالة رفع إشغالات و 42 حالة رفع ومصادرة مضبوطات ، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر إشغال وذلك بشارعى السوق والمركز بوسط المدينة.
 
وأكد أن الحملة شهدت مشاركة لتشكيلات أمنية بقيادة رئيس قسم المرافق ، بجانب رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة بإشراف رئيس المدينة.
 
 

 


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