حملة إزالة مكبرة للاشغالات بشارعى السوق والمركز بمدينة إدفو

وصرح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة إدفو بأن جهود الحملة أسفرت عن تنفيذ 78 حالة رفع إشغالات و 42 حالة رفع ومصادرة مضبوطات ، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر إشغال وذلك بشارعى السوق والمركز بوسط المدينة.

وأكد أن الحملة شهدت مشاركة لتشكيلات أمنية بقيادة رئيس قسم المرافق ، بجانب رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة بإشراف رئيس المدينة.