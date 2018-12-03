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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:38 م
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حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المحلات فى المنوفية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:06 م
حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المحلات فى المنوفية حبس-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 4 عاطلين وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحالات 15يوما على ذمة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، من ضبط كل من "م.ص.ص 33 عاما" ومقيم بمحافظة الغربية" م.ا.م 29 عاما" عاطل ومقيم بمركز قويسنا"ا.ر.م 32عاما" ومقيم بمركز قويسنا، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحالات، وبمواجهتم اعترفو بسرقة محال بقرية البتانون خاص بأجهزة المحمول، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 

 


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