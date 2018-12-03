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حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن بمدينة بدر 4 أيام

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:59 م
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن بمدينة بدر 4 أيام محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة بدر،  عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين " ح.ز " ، أ .ع " ، " ص.م " عاطلين،  وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بسرقتهم 3شقق سكنية بأسلوب كسر الباب، بعد مداهمة ملاك الشقة والتأكد من خروجهم ، كما اعترف المتهمين ببيع السروقات لدى " م.ح " سئ النية وجارى ضبطه وإحضاره، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 

 

 


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