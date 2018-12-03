حبس نائب مدير نادي بلدية المحلة 15 يوما فى قضية "العضويات "

وجاء قرار النيابة بحبس نائب مدير النادي بعد تحقيقات استمرت لاكثر من 3 ساعات بنيابة اول المحلة مع نائب المدير التنفيذي للنادي بحضور تامر الصنفاوي محامي نائب المدير التنفيذي ، وواجهت النيابة نائب المدير التنفيذي بتقرير مديرية الشباب والرياضة والذي اكد ضياع 9 ملايين جنيه من اموال نادي البلدية بسبب عدم توريد اموال العضويات لخزينة النادي مما ادي لضياع فوائد اموال هذه العضويات علي خزينة النادي .

كما امرت نيابة اول المحلة بضبط وإحضار محمد الشافعي ، رئيس النادي السابق وهشام البسيوني ، المدير التنفيذي السابق للنادي وذلك للتحقيق معهم فيما ورد بتقرير مديرية الشباب والرياضة الخاص بأزمة عضويات النادي والتي تم منع 2109 عضو من اعضاء النادي من تجديد عضويتهم بسبب عدم وجود مايفيد بسداد هؤلاء الاعضاء لقيمة عضويتهم والمقدرة بعشرة الاف ومائتي جنيه.