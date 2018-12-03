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حبس متهمين بحيازة 24 قطعة حشيش و130 قرص ترمادول فى التجمع 4 أيام

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:30 م
حبس متهمين بحيازة 24 قطعة حشيش و130 قرص ترمادول فى التجمع 4 أيام حشيش ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وترجع الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع، تفيد بقيام "هانى .م، و"كريم ش " عاطلين، بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم " 24 قطعة حشيش، 130 قرص ترمادول المخدر"، قبل ترويجهما بدائرة القسم، و1700 من متحصلات تجارتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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