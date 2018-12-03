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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:44 م
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حبس عاطل 4 أيام لحيازته 4 كيلو من مخدر الاستروكس فى السلام

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:43 م
حبس عاطل 4 أيام لحيازته 4 كيلو من مخدر الاستروكس فى السلام مخدر الاستروكس - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "أحمد .م" عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 4 كيلو من مخدر الاستروكس بالسلام.
 
ترجع الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث باتجار "أحمد. م" عاطل، فى المخدرات، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يوزع المخدرات على عملائه من المدمنين فى منطقة مدينة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة تمت مداهمة الشقة، وبتفتيشها عثر بحوزته على 4 كيلو من مخدر الاستروكس؛ ليتم القبض عليه وإحالته للنيابة.
 
 

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