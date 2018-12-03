حبس عاطل 4 أيام لحيازته 4 كيلو من مخدر الاستروكس فى السلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "أحمد .م" عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 4 كيلو من مخدر الاستروكس بالسلام.

ترجع الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث باتجار "أحمد. م" عاطل، فى المخدرات، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يوزع المخدرات على عملائه من المدمنين فى منطقة مدينة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة تمت مداهمة الشقة، وبتفتيشها عثر بحوزته على 4 كيلو من مخدر الاستروكس؛ ليتم القبض عليه وإحالته للنيابة.