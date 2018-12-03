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حبس عاطل طعن بائع بمطواة فى مشادة كلامية بسبب المزاح بالمنوفية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:26 ص
حبس عاطل طعن بائع بمطواة فى مشادة كلامية بسبب المزاح بالمنوفية حبس - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل قام بطعن بائع متجول بمطواة، بسبب مشادة كلامية بينهم أثناء المزاح، 15يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء باستقبال مستشفى الشهداء المركزى "ك . ب . ش" 17 عاما بائع متجول مصابا بجرح طعنى واشتباه نزيف بالبطن .

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "ع . م . ع" 22 عاما بدون عمل بالتعدى عليه بالضرب بأداة حادة مطواه، أثناه تواجده بالمركز على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح، وبسؤال المشكو فى حقه اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 


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