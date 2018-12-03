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حالة الطقس اليوم الاثنين 3/12/2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:08 ص
حالة الطقس اليوم الاثنين 3/12/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وبالرغم من ذلك، فإن الطقس سيكون رَطَباً وبارداً نسبياً إثر تزايد فى كبير في سرعة الرياح التي ستزيد من الإحساس بالبرودة، و تظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، و يُتوقع هطول زخات محلية رعدية من الأمطار بمشيئة الله فى شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً لا سيما فوق الجبال.

فى خليج العقبة:

-الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً نسبياً ورَطباً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وتخف سرعة الرياح بشكل تدريجي، وتظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في البادية الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً.

ولاحقاً أثناء الليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار بشكل عشوائى فى المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ولا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة، والرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تخف سرعتها تدريجياً أثناء الليل.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما يزيد الإحساس بالبرودة.

 


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