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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:57 م
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جى بى أوتو تدرس زيادة أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:45 م
جى بى أوتو تدرس زيادة أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة غبور جى بى اوتو
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة جي بي أوتو، عن دراسة زيادة أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع بنسبة 1-2%، وذلك بعد دراسة تعديل تحرير سعر صرف الدولار الجمركى، مضيفة أنها تقوم بمتابعة السوق خلال الفترة المقبلة لدراسة رد فعل السوق واتخاذ اللازم.

وقررت وزارة المالية الأسبوع الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطاً بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.

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