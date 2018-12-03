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جوتيريس: المجتمع الدولى لا يتخذ إجراءات كافية لمنع التغيرات الكارثية فى المناخ

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:29 م
جوتيريس: المجتمع الدولى لا يتخذ إجراءات كافية لمنع التغيرات الكارثية فى المناخ جوتيريس
وارسو(أ ش أ)
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الاثنين، بإن المجتمع الدولى لا يتخذ إجراءات كافية لمنع التغيرات الكارثية فى المناخ.

وأضاف جوتيريس- فى كلمة ألقاها فى المؤتمر المؤتمر العالمى للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد بمدينة كاتوفيتسا البولندية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية: " إننا نحتاج إلى الأعمال الأكثر نشاطا وطموحا، ويجب أن نضمن اختراقا فى مجال مكافحة النفايات المضرة"، مضيفا أننا: "نواجه قضية جدية فى مجال تغير المناخ، وتحدث التغيرات بشكل سريع جدا، ويجب علينا المواكبة لها ".

وأكد جوتيريس أن المؤتمر البولندى يعد أهم لقاء حول تغير المناخ منذ توقيع اتفاقية باريس، مشددا على ضرورة إعداد برنامج عمل لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف: "علينا أن نعزز الالتزامات المالية لباريس "اتفاقية باريس للمناخ" وتقديم المساعدة لمن يحتاج إلى ذلك أكثر من الآخرين.

من جهته أعرب الرئيس البولندى، أندريه دودا، عن أمله أن يتوج "مؤتمر المناخ " الذى تستضيفه بلاده بالنجاح.

وطالب فى كلمة ألقاها اليوم الاثنين، أمام المؤتمر العالمى للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذى تستضيفه مدينة " كاتوفيتسا "بضرورة إعداد "خريطة طريق " لتنفيذ "اتفاقية باريس"؛ لافتا إلى أنه لن يتم ذلك دون تحقيق نجاح فى "كاتوفيتسا" البولندية.

وأضاف الرئيس دودا، أنه عقب مرور ثلاثة أعوام من توقيع "اتفاقية باريس " فإن العالم يواجه تحديا، وأنه يتعين إبداء الاستعداد لتنفيذ الخطة التى تم تنسيقها عام" 2015".

وأكد استعداده للمساعدة فى إجراء المحادثات بهذا الصدد على وجه السرعة والتى من شأنها لعب دور رئيسى فى رسم مستقبل الجيل الحالى والأجيال القادمة.

 


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