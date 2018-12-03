تنفيذ 958 حكم فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و921 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 958 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط 107 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا جنائية، و10 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و103 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 605 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.