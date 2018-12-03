تكريم "مروة العبد" فتاة التروسيكل بمكتبة مصر العامة بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مكتبة مصر العامة، مساء اليوم الاثنين، تكريم "مروة العبد" فتاة التروسيكل عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لها الخميس الماضى، لدورهم فى العمل لدعم أسرتها والمساهمة مع والدها فى تزويج اثنين من شقيقاتها وتجهيز الثالثة المخطوبة حاليا، وذلك برعاية مديرية التضامن الاجتماعى، ومؤسسة ميدان الجنوب، بحضور العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر وعدد من قيادات المحافظة والمجلس.

وقال أشرف الهلالى رئيس مؤسسة ميدان الجنوب بالأقصر، إنه تم تكريم "مروة العبد" فتاة التروسيكل وإهداؤها درع الصحافة الإنسانية، وذلك لدورها فى المجتمع الأقصرى وعملها الشريف الذى يحث جميع الشباب على ضرورة العمل دون الخجل من أى شىء يعملون به لجلب الرزق الحلال.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل الخميس، بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد"، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، حيث أعرب عن حرصه على الالتقاء بها شخصياً بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجاً مُشرفاً لشباب مصر كافةً،