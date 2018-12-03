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تقرير: 8.2 مليار جنيه إيداعات بالبريد خلال أغسطس الماضى بانخفاض 13.7%

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:00 ص
تقرير: 8.2 مليار جنيه إيداعات بالبريد خلال أغسطس الماضى بانخفاض 13.7% الجهاز المركزى للاحصاء - ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الإيداعات فى صندوق التوفير "البريد" خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 13.7%، حيث بلغ حجم الإيداعات 8.2 مليار جنيه فى أغسطس 2018، مقابل 9.5 مليار جنيه خلال ذات الشهر من 2017.
 
وأوضح التقرير والوارد بياناته ضمن النشرة المعلوماتية الشهرية لجهاز الإحصاء، أن قيمة المسحوبات فى صندوق التوفير، شهدت انخفاضا أيضاً خلال شهر أغسطس 2018، حيث بلغت قيمتها 9.2 مليار جنيه، مقابل 13.2 مليار جنيه فى أغسطس 2017، بانخفاض 30.3%.
 
وكان عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أعلن فى تصريحات سابقة له، أن الهيئة تستهدف الانتهاء من 800 مكتب فى المحافظات خلال عامين، مشيرا إلى الانتهاء من 480 مكتبا حالياً، كما لفت إلى أن هناك مسئولية اجتماعية تقضى بفتح مكاتب للبريد بالقرى لتقديم الخدمات المختلفة، لكن لابد أيضا من تحقق عدد من المعايير ومنها الكثافة السكانية، ومراعاة بعد مكتب البريد المجاور.

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