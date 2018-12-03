تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة × 4 معلومات

كتب وليد عبد السلام

انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية فى 11 محافظة.

"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات حول تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة" كالتالى:

1- المبادرة تتم فى 11 محافظة هى القاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.

2- يستفيد من المبادرة 20 مليون مواطن فى 11 محافظة.

3- يتم تنفيذ المبادرة في 1877 نقطة مسح ثابتة، و857 نقطة مسح متحركة.