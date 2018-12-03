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تعليم الجيزة: توزيع 6 آلاف ديسك مدرسى على الإدارات الأكثر احتياجا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:00 ص
تعليم الجيزة: توزيع 6 آلاف ديسك مدرسى على الإدارات الأكثر احتياجا مقاعد دراسية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم توفير 6 آلاف ديسك مدرسى، سيتم توزيعها على الإدارات التعليمية الاكثر احتياجا .

وأضاف مدير تعليم الجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن الديسكات التى تم توفيرها تأتى ضمن المشروع الاستثمارى، وكان متوقفا منذ 4 أشهر وتم حل المشاكل المتعلقة به لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا.

يذكر أن محافظة الجيزة وقعت فى الفترة الأخيرة بروتوكول تعاون مع المدارس الخاصة بالمحافظة، للتعاون فى توفير مقاعد للمدارس الحكومية التى بها نقص.

 


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