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تصديرى الصناعات الكيماوية: مقترحات جديدة لصرف المساندة التصديرية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:56 م
تصديرى الصناعات الكيماوية: مقترحات جديدة لصرف المساندة التصديرية خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى
كتب عبد الحليم سالم
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كشف المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن اجتماع المجالس التصديرية مساء اليوم، سيحدد مقترحات وآليات جديدة لصرف المساندة للشركات، والتى تزيد عن 9 مليارات جنيه.

وأضاف أبو المكارم لـ"اليوم السابع" أن رؤساء المجالس سيجتمعون للتعبير عن حالة الغضب لدى الشركات من التعامل فيما يتعلق بملف المساندة التصديرية ولا سيما أن الشركات لم تحصل على أي مبالغ خاصة بها، ولا حتى مبلغ الـ 504 ملايين جنيه التى أعلن وزير المالية عن تحويلها للمجالس مؤخرا.

وقال إن هناك حالة عدم رضا من وضع المساندة، وبالتالى سيركز الاجتماع على وضع حلول وآليات للصرف بطريقة سلسلة، خاصة أن الشركات تعانى جراء ذلك، كما أن قوتها التنافسية تضعف، فى وقت مصر كلها تريد زيادة الصادرات.

 

 


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خالد ابو المكارم

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صرف المساندة التصديرية




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