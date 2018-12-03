تشكيل لجنة لفحص أعمال حفر وتنقيب نفذها 5 متهمين بالمنطقة الأثرية بسقارة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشكيل لجنة من خبراء الآثار لفحص اثار الحفر التى نفذها 5 أشخاص داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وطلبت تقرير وافً عن أعمالها.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث السياحة والآثار حول الواقعة، وبدأت التحقيق مع المتهمين الـ5 بتهمة التنقيب عن الآثار داخل المنطقة الأثرية بسقارة.

تبين خلال المعاينة الأولية قيام المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بسقارة، وأنهم أحدثوا حفرة بأبعاد 1× 2 متر وعمق 4 متر.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع متهم هارب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.