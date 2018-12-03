video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تشكيل لجنة لفحص أعمال حفر وتنقيب نفذها 5 متهمين بالمنطقة الأثرية بسقارة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:27 م
تشكيل لجنة لفحص أعمال حفر وتنقيب نفذها 5 متهمين بالمنطقة الأثرية بسقارة تنقيب على الآثار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشكيل لجنة من خبراء الآثار لفحص اثار الحفر التى نفذها 5 أشخاص داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وطلبت تقرير وافً عن أعمالها.
 
وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث السياحة والآثار حول الواقعة، وبدأت التحقيق مع المتهمين الـ5 بتهمة التنقيب عن الآثار داخل المنطقة الأثرية بسقارة.
 
تبين خلال المعاينة الأولية قيام المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بسقارة، وأنهم أحدثوا حفرة بأبعاد 1× 2 متر وعمق 4 متر.
 
كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع متهم هارب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعثات أجنبية ومصرية للتنقيب عن الآثار وترميم معبد مدينة ماضى بالفيوم

أمن القليوبية يضبط 5 اشخاص لتنقيبهم عن الآثار بقها

ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة

اخبار الحوادث

حوادث

التنقيب عن الآثار

الجيزة

سقارة

البحث عن الآثار




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة