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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:57 م
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تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:18 م
تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب البورصة المصرية
كتب - هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 13016 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 674 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1688 نقطة.
 
 
 

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