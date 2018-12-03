تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب

كتب - هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 13016 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 674 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1688 نقطة.