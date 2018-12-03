تداول 9 سفن بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 9 سفن.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد علي أرصفة الميناء 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.