تحقيقات واقعة مقتل صيدلى فى أكتوبر: سائقو التوك التوك فتكوا بالمجنى عليه

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر لأقوال عدد من شهود العيان حول واقعة مقتل صيدلى بمدينة 6 أكتوبر على يد مجموعة من سائقى الـ "توك توك" فى مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف على أولوية المرور.

وتبين من خلال أقوال الشهود أنه أثناء قيادة المجنى عليه لسيارته حدثت مشادة بينه وبين أحد سائقى ال"توك توك" بسبب تضييقة الطريق على المجنى عليه، وهو ما دفعه للتشاجر معه.

وكشف التحقيقات، أن سائق ال"توك توك" استعان بمجموعة من أصدقائه واعتدوا بالضرب على الشاب الصيدلى، مما أسفر عن إصابته بكدمات وكسور وسحجات فى مناطق متفرقة من جسده، فضلا عن إصابته ، بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى الوادى بمدينة 6 أكتوبر، إلا أنه فارق الحياة بعد حجزه بالمستشفى عدة أيام.