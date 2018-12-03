video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحقيقات واقعة مقتل صيدلى فى أكتوبر: سائقو التوك التوك فتكوا بالمجنى عليه

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:11 م
تحقيقات واقعة مقتل صيدلى فى أكتوبر: سائقو التوك التوك فتكوا بالمجنى عليه جثة المجنى عليه-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر لأقوال عدد من شهود العيان حول واقعة مقتل صيدلى بمدينة 6 أكتوبر على يد مجموعة من سائقى الـ "توك توك" فى مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف على أولوية المرور.
 
 
وتبين من خلال أقوال الشهود أنه أثناء قيادة المجنى عليه لسيارته حدثت مشادة بينه وبين أحد سائقى ال"توك توك" بسبب تضييقة الطريق على المجنى عليه، وهو ما دفعه للتشاجر معه.
 
 
وكشف التحقيقات، أن سائق ال"توك توك" استعان بمجموعة من أصدقائه واعتدوا بالضرب على الشاب الصيدلى، مما أسفر عن إصابته بكدمات وكسور وسحجات فى مناطق متفرقة من جسده، فضلا عن إصابته ، بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى الوادى بمدينة 6 أكتوبر، إلا أنه فارق الحياة بعد حجزه بالمستشفى عدة أيام. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"حُسن النية" تنقذ صاحب محل من التواطؤ فى جريمة قتل طفل بمنشأة القناطر

القبض على مرتكبى واقعة قتل راعى أغنام فى أسيوط

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل ضابط بالمقطم 15 يوما

اخبار الحوادث

حوادث

قتل

صيدلى

أكتوبر

سائق توك توك

مشاجرة




لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة