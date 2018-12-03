تجديد حبس معصوم مرزوق و5 أخرين 15 يوما فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية

أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس معصوم مرزوق ، ويحيى القزاز ، ورائد سلامة و أخرين، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهم فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها.

وكشفت مصادر قانونية، إن النيابة واجهت المتهمين بمحضر التحريات الأمنية ، التي كشفت عن مشاركتهم مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية، كما ستواجه المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية والجرائم الموجهة للمتهمين.ونسبت النيابة لللمتهمين اتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا المتهم عمرو محمد متهم بالانضمام لجماعة ارهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.