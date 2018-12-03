video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس معصوم مرزوق و5 أخرين 15 يوما فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:53 م
تجديد حبس معصوم مرزوق و5 أخرين 15 يوما فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية معصوم مرزوق
أمنية الموجى
إضافة تعليق

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس معصوم مرزوق ،  ويحيى القزاز ، ورائد سلامة و أخرين، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهم فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها.

وكشفت مصادر قانونية، إن النيابة واجهت المتهمين بمحضر التحريات الأمنية ، التي كشفت عن مشاركتهم مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية، كما ستواجه المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية والجرائم الموجهة للمتهمين.ونسبت النيابة لللمتهمين اتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا المتهم عمرو محمد متهم بالانضمام لجماعة ارهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس معصوم مرزوق و5 أخرين 15 يوما فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية

تجديد حبس معصوم مرزوق و5 آخرين 15 يوما فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية

تجديد حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15يوما فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية

معصوم مرزوق

النيابة العامه

الحوادث اليوم

امن الدولة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة