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تجديد حبس أيمن عبد المعطى 15 يوما للانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد الدولة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:43 م
تجديد حبس أيمن عبد المعطى 15 يوما للانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد الدولة حبس ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أيمن عبد المعطى  15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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