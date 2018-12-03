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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:52 م
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تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بالتحريض ضد الدولة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:36 م
تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بالتحريض ضد الدولة المتهمين بالتحريض ضد الدولة
كتبت أمنية الموجى
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رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اسئناف نيابة أمن الدولة العليا، على إخلاء سبيل كلا من  المدون وائل عباس ووليد الشوبكى، ومؤمن حسن ، وأيدت قرار إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احتراذية، لاتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم. 
 
يشار إلي أن النيابة قررت سابقا حبس المتهمين بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا،ووجهت إليهم عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري ، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى. 
 
 
 

 


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