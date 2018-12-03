تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بالتحريض ضد الدولة

كتبت أمنية الموجى

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اسئناف نيابة أمن الدولة العليا، على إخلاء سبيل كلا من المدون وائل عباس ووليد الشوبكى، ومؤمن حسن ، وأيدت قرار إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احتراذية، لاتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.