تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف تشغيل وأعمال الصيانة

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات، ظروف تشغيل الرحلات وأعمال الصيانة.

قالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الكويتية رقم 1544 المتجهة الي الكويت ورحلة شركة الخطوط التركية رقم 693المتجهة إلى إسطنبول.

وأشارت المصادر، إلى تأخر رحلة إيروفلوت رقم 401 المتجهة إلى مدينة موسكو الروسية، ورحلة الخطوط الفرنسية رقم 567 المتجهة إلى باريس، ورحلة خطوطلوفتهانزا رقم 8291 المتجهة إلى فرانكفورت، بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية.