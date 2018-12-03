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تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 6 يناير

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:47 م
تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 6 يناير قضية فض اعتصام النهضة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 6 يناير لاستكمال المرافعة.

 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

 

 

 


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