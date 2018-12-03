video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد وفاة بوش.. مقارنة ترامب بالرئيس الأمريكى الأسبق تكشف تناقضا مذهلا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:20 م
بعد وفاة بوش.. مقارنة ترامب بالرئيس الأمريكى الأسبق تكشف تناقضا مذهلا بوش الأب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الإشادة التى حظى بها الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب ممن قاموا بنعيه بعد إعلان وفاته، السبت الماضى، تكشف المخاطر التى تواجه الساكن الحالى للبيت الأبيض، الرئيس دونالد ترامب.

 

فقد نعى الرئيس السابق باراك أوباما بوش، وقال عنه إنه كان خادما متواضعا، بينما استخدم الرئيس الأسبق بل كلينتون كلمات الشرف والاحترام والكرم لمدح سلفه المباشر. ووصف رئيس مجلس النواب بول ريان بوش بأنه كان رجلا عظيما فى شخصيته يقود بشرف ونزاهة.

 

ومن المقرر أن يصل جثمان بوش إلى واشنطن، اليوم الاثنين، حيث سيرقد فى الكابيتول حتى الأربعاء، عندما سيحضر الرئيس ترامب بحسب تقاليد جنازة الرئيس الأسبق فى الكاتدرائية الوطنية بواشنطن. ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيلقى تأبينا.

 

وقالت وشنطن بوست، إن الرؤساء عند وفاتهم لا يتم الحكم عليهم فقط بمدى ما حققوه من إنجازات، ولكن بما تقوله فترة حكمهم عن الرؤساء الحاليين، وفى هذه الحالة يبدو التناقض مذهلا.

 

فقد بدا أن ترامب يعى مخاطر أن يتم مقارنته بسلف الذى حظى بالمحبة. ويقول ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى الذى سبق له أن عمل فى البيت الأبيض فى عهد بوش، إن الأخير كان من داخل المؤسسة حيث آمن بالخدمة العامة والحكم، ولم يأتى إلى واشنطن لإثارة الاضطراب، وإنما لتحسين الوضع.

 

لكن على العكس من ذلك، فأن الوقت الذى أمضاه ترامب فى المنصب،  كان سمته الحرب على كل التقاليد والمؤسسات تقريبا التى قدرها بوش، لاسيما السى أى إيه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف رأى الإعلام الأمريكى جورج بوش الأب بعد رحيله؟.. نيويورك تايمز: كان دبلوماسيا ماهرا.. ونجاحه فى الخارج لم يفده فى الداخل.. واكتسب خبرة سياسية قبل دخوله البيت الأبيض من التعامل مع "ماوتسى تونج"

رئيس الصين ناعيا بوش: الشعب لن ينسى اسهاماته فى دعم العلاقات الثنائية

السفارة الروسية فى واشنطن تنكس أعلامها حدادا على رحيل "بوش الأب"

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

جورج بوش الاب

الرئيس الامريكى

وفاة جورج بوش الاب




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة