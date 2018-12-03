اليوم.. نظر تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل ضابط بالمقطم

كتب أحمد إسماعيل

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل ضابط بالمقطم.

حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات الكلية، فى وقت سابق، جلسة اليوم، لنظر تجديد حبس 3 أشخاص بينهم مسجلان، على ذمة التحقيقات، فى اطلاق النيران على سائق بسبب خلاف حول ركن السيارة.

كانت النيابة قررت فى وقت سابق اخلاء سبيل ضابط مباحث الأموال العامة أطلق النيران على سائق بقصد الدفاع عن النفس وحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة تهم الشروع فى قتل وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص أو مسوغ قانونى للمتهمين.

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على أثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراجه سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء، استقرت فى جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى.

على الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و3 أشخاص من الطرف الثانى وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق والتى أصدرت قرارها المتقدم.