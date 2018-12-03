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اليوم.. مصر للطيران تسير 118 رحلة دولية وداخلية وتجارية من مطار القاهرة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:53 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 118 رحلة دولية وداخلية وتجارية من مطار القاهرة مصر للطيران - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، 118 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولى  متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية. 
 
ومن المقرر أن يتم تسيير 33 رحلة جوية تنطلق إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية لنقل نحو 3 آلاف سائح مصرى وأجنبى مع بداية الموسم الشتوى، حيث تُسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية. 
 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة المقبلة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى، للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى. 
 
وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 

 


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