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اليوم..المجالس التصديرية تناقش أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:00 ص
اليوم..المجالس التصديرية تناقش أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية اجتماع سابق للمجالس التصديرية
كتب – هانى الحوتى
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يعقد رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، اجتماعاً مغلقا اليوم الاثنين،  لمناقشة أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ومقترحات إنهاء تلك الأزمة، كما يناقش الاجتماع مقترحات بديلة للمنظومة الحالية لصرف دعم الصادرات.

وتعانى الشركات المصدرة منذ أكثر من عامين من تأخر صرف المساندة التصديرية، مما أدى إلى تراكمها حتى بلغت 9 مليارات جنيه، وفقاً لتقديرات المصدرين، فى المقابل اعترف وزير المالية الدكتور محمد معيط ، فى عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين منتصف الشهر الماضى، بوجود مشكلة فى صرف المساندة التصديرية، وعزمه إتاحة تمويلات لصندوق دعم الصادرات.

وأعلنت وزارة المالية فى وقت سابق إتاحة مبلغ 504 مليون جنيه للصندوق ليصبح إجمالى المبالغ التى تم إتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية، وحتى منتصف نوفمبر الحالى 1.2 مليار جنيه من مخصصاته بموازنة العام المالى الحالى .


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