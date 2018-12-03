اليوم السابع: معارك النشطاء على السوشيال تكشف أكاذيب الشعارات مقابل التبرعات





تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018، إضافة إلى ملف بعنوان "ويفضحون أنفسهم" يكشف كواليس معارك النشطاء على السوشيال ميديا وأكاذيب الشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وألاعيب جمع التبرعات.

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