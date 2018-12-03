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اليوم السابع: معارك النشطاء على السوشيال تكشف أكاذيب الشعارات مقابل التبرعات

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:15 م
اليوم السابع: معارك النشطاء على السوشيال تكشف أكاذيب الشعارات مقابل التبرعات اليوم السابع
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اليوم السابع بلس
 
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018، إضافة إلى ملف بعنوان "ويفضحون أنفسهم" يكشف كواليس معارك النشطاء على السوشيال ميديا وأكاذيب الشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وألاعيب جمع التبرعات.
 
واقرأ أيضا على اليوم السابع غدا..
 

السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018.. وزير الدفاع: من يمتلك مفاتيح القوة قادر على صنع السلام.. الفريق أول محمد زكى: الجيش المصرى أعظم من تحدى المخاطر وسيظل حامياً لهذا الوطن.. ونسعى لامتلاك أرقى ما فى العالم من نظم تسليح

 
"ويفضحون أنفسهم".. معارك النشطاء على السوشيال ميديا تكشف أكاذيب الشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وألاعيب جمع التبرعات.. أشهرها خناقة غدير أحمد وقصة جمع التبرعات والأسوانى وقنديل.. واتهامات وائل عباس وشلة وسط البلد وحقيقة سبوبة "اللجوء والهجرة"
 

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