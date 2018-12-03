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اليوم.. الحكم على 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة أوسيم"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:00 ص
اليوم.. الحكم على 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة أوسيم" المستشار عبد الشافى عثمان
كتب سليم على
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تنطق محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، حكمها على 15 متهمًا من عائلتى "رابح" و"الزيدى”، فى القضية المعروفة بـ"مذبحة أوسيم" والتى نتج عنها مصرع 4 أفراد وسقوط عدد من المصابين بالعائلتين.

تنظر الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى عثمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رشدى وياسر الزيات.

وكشفت التحقيقات أن مجهولين أطلقوا الرصاص على 2 من عائلة تدعى "رابح"، وآخر من عائلة تدعى "الشيمى” بمنطقة أوسيم، فتوجه عدد من أفراد العائلة وقتلوا شخص من عائلة تدعى "الزيدى” على خلاف ثأرى مع عائلة رابح، طعنًا بسلاح أبيض.

وكانت قوة أمنية بقيادة المقدم أمثل حرحش، رئيس مباحث مركز أوسيم، ومعاونه ياسر عبد العال، وليد عمرو، عبد الرحمن الصرفى، قد تمكنوا من القبض على 15 شخصًا من العائلتين، لتورطهم فى المذبحة التى خلفت 4 قتلى ومصاب، وأمرت النيابة بإحالتهم للجنايات لمحاكمتهم فى الجرائم المنسوبة إليهم، من قتل عمدى مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

 

 


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